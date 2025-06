El elenco de Monday Night Raw se presentará este lunes en la PHX Arena en Phoenix, Arizona, (anteriormente llamado America West Arena, US Airways Center, Talking Stick Resort Arena, Phoenix Suns Arena y Footprint Center), coliseo con capacidad para 17,071 aficionados y casa de los Phoenix Suns de la NBA.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

Stephanie Vaquer venció a Liv Morgan e Ivy Nile (*** 1/2) The Judgment Day vencieron a The War Raiders (** 1/2) Jey Uso y Sami Zayn vencieron por DQ a Bron Breakker y Bronson Reed (*) Kairi Sane venció a Raquel Rodríguez (**) El Grande Americano venció a AJ Styles y CM Punk vs. (*** 1/2)

► Este lunes en WWE Raw

Jey Uso consiguió una gran victoria en Money in the Bank junto a Cody Rhodes, venciendo a John Cena y Logan Paul. Pero ahora tendrá que defender el Campeonato Mundial de Peso Completo frente a un verdadero estratega del ring: Gunther, quien ha estado en busca de redención. La sola presencia del austriaco impone respeto, y su estilo brutal, técnico y paciente podría ser suficiente para silenciar el Yeet. No obstante, Jey se ha consolidado como uno de los favoritos y ha demostrado que puede sobrevivir a la presión… incluso cuando hay amenazas latentes además de Gunther, pues Seth Rollins es ahora el Mr. Money in the Bank.

Money in the Bank dejó muchas secuelas. Además del sorpresivo regreso de R-Truth y la victoria de Becky Lynch sobre Lyra Valkyria para coronarse como Campeona Intercontinental WWE, todo apunta a que esta edición de Raw comenzará a delinear lo que veremos en SummerSlam 2025.