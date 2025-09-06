El elenco de Monday Night Raw se presentará este lunes en el Fiserv Forum, en Milwaukee, Wisconsin, coliseo con capacidad para 17,341 aficionados y casa de los Milwaukee Bucks de la NBA.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

Asuka y Kairi Sane vencieron a Roxanne Pérez y Raquel Rodríguez (** 1/2) Finn Bálor venció a Dragon Lee (***) Penta, Erik e Ivar vencieron a Kofi Kingston, Xavier Woods y Grayson Waller (***) CAMPEONATO INTERCONTINENTAL WWE: Dominik Mysterio (c) retuvo ante AJ Styles (****) Bron Breakker y Bronson Reed vencieron a LA Knight y Jey Uso (***)

► Este lunes en WWE Raw

Lyra Valkyria, tiene programada para este lunes una lucha contra una de las integrantes de Judgment Day. Durante el último Raw en París, el Gerente General de Raw, Adam Pearce anunció que Iyo Sky y Stephanie Vaquer lucharán por el Campeonato Mundial Femenil vacante en Wrestlepalooza. Roxanne Pérez exigió sin éxito ser añadida a la lucha. Valkyria apareció de pronto, pues quería hablar con Pearce sobre Bayley, pero terminó haciéndose palabras con Pérez y Raquel Rodríguez, así que pidió una lucha ante alguna de ellas, la cual le fue concedida. ¿Cuál de las dos será la que suba al ring a enfrentar a la irlandesa?

Además de ese duelo, se llevará a cabo la firma de contrato entre Iyo Sky y Stephanie Vaquer para su lucha por el Campeonato Mundial Femenil en Wrestlepalooza.