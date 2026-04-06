El elenco de Monday Night Raw se presentará este lunes en el Toyota Center, en Houston, Texas, coliseo con capacidad para 18,055 aficionados y casa de los Houston Rockets de la NBA.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS – LUCHA CALLEJERA AL ESTILO NEW YORK: The Vision vencieron a The Usos (** 1/2) CAMPEONATO FEMENIL DE PAREJAS WWE: Nia Jax y Lash Legend vencieron por DQ a Lyra Valkyria y Bayley (** 1/2) CAMPEONATO INTERCONTINENTAL WWE: Penta retuvo ante Kofi Kingston (***) Raquel Rodríguez venció a Iyo Sky (***)

► Este lunes en WWE Raw

A dos semanas de WrestleMania, varias rivalidades están en punto crítico. Una de ellas es la de Finn Bálor y el Judgment Day, una facción que traicionó a su veterano líder. Bálor fue expulsado del grupo tras negarse a ayudar a Dominik Mysterio, lo que detonó un ataque directo por parte de los demás, así que ahora comenzará su venganza con un mano a mano ante JD McDonagh, con quien no hace mucho compartía el Campeonato Mundial de Parejas pero que ahora es uno de los soldados más leales del nuevo núcleo liderado por Dominik. ¿Recibirá McDonagh su merecido o demostrará que el alumno puede superar al maestro?

Rhea Ripley hará equipo con Iyo Sky para enfrentar a B-Fab y Michin, las aliadas de la Campeona WWE, Jade Cargill. Ripley buscará destrozarlas después que la atacaran a traición el pasado viernes.

En otro mano a mano, LA Knight se medirá con Austin Theory, quien estará acompañado por Logan Paul.

El Campeón Mundial de Peso Completo, CM Punk, tendrá segmento en vivo, continuando la construcción de su historia principal rumbo al magno evento.

Se espera un nuevo capítulo en la confrontación entre Brock Lesnar y Oba Femi, una de las rivalidades más intensas del momento.

Además, Seth Rollins abrirá el episodio para responder al ataque de Gunther.