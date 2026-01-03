El elenco de Monday Night Raw se presentará este lunes en el Barclays Center, en Brooklyn, New York, coliseo con capacidad para 16,000 aficionados y casa de los Brooklyn Nets de la NBA.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

CAMPEONATO MUNDIALL FEMENIL: Stephanie Vaquer retuvo ante Nikki Bella y Raquel Rodriguez (***) Gunther venció a R-Truth (**) Rey Mysterio venció por DQ a Austin Theory (**) CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS: The Usos vencieron a AJ Styles y Dragon Lee (***)

► Este lunes en WWE Raw

El primer Monday Night Raw del año tiene como eje un choque en el cual CM Punk defenderá el Campeonato Mundial de Peso Completo ante Bron Breakker en una lucha que lleva semanas construyéndose. Punk es el monarca experimentado, quien apelará a su capacidad para resistir la presión, lo cual es imperativo para sobrevivir a un Breakker que llega no sólo con una fuerza superior, sino también con hambre de gloria y, sobre todo, de juventud. ¿Podrá Punk mantenerse en el trono o la llegada de 2026 significará su debacle?

Reforzando este cartel, veremos a las Campeonas de Parejas WWE, las Kabuki Warriors (Asuka y Kairi Sane) defender el título ante Rhea Ripley e Iyo Sky, una dupla tan peligrosa como impredecible.

Además, la Campeona Intercontinental WWE, Maxxine Dupri expondrá la corona frente a Becky Lynch, quien viene dispuesta a vengarse.