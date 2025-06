El elenco de Monday Night Raw se presentará este lunes en la PPG Paints Arena, en Pittsburgh, Pensilvania, (anteriormente Consol Energy Center), coliseo que tiene una capacidad para 19,100 personas. Es la casa de los Pittsburgh Penguins de la NHL.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

Bron Breakker venció a Penta (*** 1/2) Jade Cargill venció a Roxanne Perez (** 1/2) CAMPEONATO FEMENIL INTERCONTINENTAL WWE: Becky Lynch venció por DQ a Bayley (***) Cody Rhodes venció a Jey Uso (*** 1/2)

► Este lunes en WWE Raw

The New Day (Kofi Kingston y Xavier Woods) defenderán este lunes el Campeonato Mundial de Parejas ante Finn Bálor y JD McDonagh en una batalla clave para ambos equipos. The New Day ha mostrado una nueva actitud más agresiva desde WrestleMania, mientras que Judgment Day busca recuperar el terreno perdido en la división de parejas. Con el impulso de Night of Champions aún fresco, esta lucha podría definir el panorama rumbo a SummerSlam.

También veremos a Sheamus vs. Rusev. Este mano a mano se cocinó durante la primera ronda del King of the Ring, donde ambos se apuntaron para enfrentarse uno contra otro, generando un choque de estilos rudo y poderío puro.