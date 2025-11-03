El elenco de Monday Night Raw se presentará este lunes en el Rio Rancho Events Center en Rio Rancho, New México, (anteriormente llamado Santa Ana Star Center), coliseo con capacidad para 7,500 aficionados y casa de los Duke City Gladiators de la IFL.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

Penta vs. Rusev: sin ganador (***) Roxanne Perez venció a Nikki Bella (**) Bron Breakker venció a LA Knight (***) JD McDonagh venció a Sheamus (***) CAMPEONATO FEMENIL DE PAREJAS WWE: Charlotte Flair y Alexa Bliss retuvieron ante Bayley y Lyra Valkyria (*** 1/2)

► Este lunes en WWE Raw

CM Punk es el nuevo Campeón Mundial de Peso Completo, título vacante que obtuvo el sábado pasado tras derrotar a Jey Uso. Punk consiguió así una de sus más ansiadas metas. Por lo pronto, este lunes lo veremos en Monday Night Raw para celebrar su coronación, dándole realce a un episodio repleto de grande combates, como el que tendrán El Grande Americano y Penta, un duelo de enmascarados que seguramente sacará chispas y que atraerá la mirada de los aficionados latinos.

Los nuevos Campeones Mundiales de Parejas, AJ Styles y Dragon Lee, le darán revancha a los anteriores poseedores de los títulos, el dúo de Finn Bálor y JD McDonagh, quienes confían en volver al trono.

Además, Nikki Bella hará dupla con Stephanie Vaquer para enfrentar a Roxanne Pérez y Raquel Rodríguez.