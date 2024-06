El elenco de Monday Night Raw se presentará este lunes en el Giant Center, en Hershey, Pensilvania, coliseo con capacidad para 12,500 personas y casa de los Hershey Osos de la AHL.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

Braun Strowman venció a JD McDonagh (**) Ricochet venció por descalificación a Ilja Dragunov (***) AOP vencieron a The Creed Brothers (*) Lyra Valkyria venció a Kairi Sane (* 1/2) Rey Mysterio venció a Carlito (** 1/2) Bronson Reed venció a Otis (**) LUCHA EN JAULA – CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL: Liv Morgan retuvo ante Becky Lynch (**)

► Este lunes en WWE Monday Night Raw

La semana pasada, Rey Mysterio logró derrotar a Carlito a pesar de que Finn Bálor intentó intervenir. Después del encuentro, Damian Priest salió para proteger a Bálor de un ataque de Rey, y terminó aplicándole el South of Heaven. Como era de esperarse, Mysterio pidió un mano a mano con Priest, el cual se llevará a cabo este lunes, aunque el Campeonato Mundial de Peso Completo no estará en juego.

Xavier Woods y Kofi Kingston quieren una oportunidad por el Campeonato Mundial de Parejas, y le pidieron una oportunidad a Awesome Truth. Sin embargo, Karrion Kross los interrumpió, buscando sembrar discordia entre ellos. Como respuesta, The New Day retó a los compañeros de Kross, los Authors of Pain (Akam y Rezar).

En otra lucha programada para este episodio, Sheamus se medirá con Ludwig Kaiser, un duelo concretado después de que la semana pasada se agarraran a golpes en backstage.

Además, Isla Dawn y Alba Fyre enfrentarán a Shayna Baszler y Zoey Stark. Las Campeonas de Parejas WWE, Jade Cargill y Bianca Belair, estarán presentes.