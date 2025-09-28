El elenco de Monday Night Raw se presentará este lunes en el Lenovo Center, en Raleigh, Carolina del Norte, coliseo originalmente conocido como Raleigh Entertainment and Sports Arena y anteriormente como RNC Center y PNC Arena. Es casa de los Carolina Hurricanes de la NHL.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

SIN DESCALIFICACIÓN: Penta y los War Raiders (Erik y Ivar) vencieron a Grayson Waller y The New Day (Kofi Kingston y Xavier Woods) (***). Bayley venció a Roxanne Perez (***). Rusev vencióa JD McDonagh (**1/2). Jey Uso venció a LA Knight (***). Rhea Ripley venció a Asuka (***1/2).

► Este lunes en WWE Raw

La semana pasada, Rusev derrotó a JD McDonagh, miembro de Judgment Day, con lo cual decidió reclamar una oportunidad por el Campeonato Intercontinental WWE que posee Dominik Mysterio. El reinado doble de Mysterio —que también ostenta el MegaCampeonato AAA— está en peligro, pues Finn Bálor cuestionó su actitud y le dijo que no espere total respaldo del grupo si sigue sintiéndose invencible. ¿Veremos este lunes el final del reinado de Dominik?

Jimmy y Jey Uso se enfrentarán a Bron Breakker y Bronson Reed en una una lucha estilo Tornado, es decir, sin relevos.

En mano a mano, Bayley se medirá con Raquel Rodríguez.

Además, AJ Styles y Dragon Lee enfrentarán a Los Americanos.