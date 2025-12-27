El elenco de WWE Raw estará el lunes 29 de diciembre 2025 en el Kia Center, en Orlando, Florida, local con capacidad para 18,500 aficionados y es la casa de los Orlando Magic de la NBA.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

Asuka venció a Rhea Ripley (***) Je’Von Evans venció a Rayo Americano (**1/2) Bayley venció a Roxanne Perez (**1/2) Bronson Reed y Austin Theory vencieron a CM Punk y Rey Mysterio (***)

► Este lunes en WWE Raw

En el último Monday Night Raw de 2025, Stephanie Vaquer expondrá el Campeonato Mundial Femenil en una triple amenaza ante Nikki Bella y Raquel Rodríguez. La lucha fue oficializada después de semanas de tensiones cruzadas entre las tres: Rodríguez tenía pendiente esta oportunidad titular después de que en su lucha del pasado 15 de diciembre se quedara sin resultado tras un intervención de Nikki Bella, quien reclamó respeto por su legado. Vaquer busca cerrar 2025 como campeona indiscutible, pero sus retadoras podrían amargarle la cena de año nuevo.

Además del título femenil, el Campeonato Mundial de Parejas estará en juego. AJ Styles y Dragon Lee lo defenderán ante The Usos (Jey Uso y Jimmy Uso), quienes regresaron con fuerza a la división y lograron este duelo tras derrotar la semana pasada a The New Day.