Previo WWE Raw 27 de octubre 2025 | Nikki Bella vs. Roxanne Pérez

por
Previo WWE Raw 27 de octubre 2025 | Nikki Bella vs. Roxanne Pérez

El elenco de Monday Night Raw se presentará este lunes en el Honda Center, en Anaheim, California, (anteriormente llamado coliseo con capacidad para 18,336 aficionados y casa de los Anaheim Ducks de la NHL.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

  1. CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS:  AJ Styles y Dragon Lee se convirtieron en los nuevos campeones al vencer a Finn Bálor y JD McDonagh (** 1/2)
  2. CAMPEONATO INTERCONTINENTAL WWE: Dominik Mysterio retuvo ante Rusev (** 1/2)
  3. CAMPEONATO INTERCONTINENTAL FEMENIL: Maxxine Dupri venció por DQ a Becky Lynch (**)
  4. Stephanie Vaquer venció a Roxanne Pérez (***)
  5. CAMPAL PARA DEFINIR AL RETADOR NUMERO UNO: ganador Jey Uso (***)

► Este lunes en WWE Raw

Cobertura y resultados WWE Raw 27 de octubre 2025 | Nikki Bella vs. Roxanne Pérez
WWE Raw 27 de octubre 2025.

La semana pasada, la Campeona Mundial, Stephanie Vaquer, derrotó a Roxanne Pérez, pero no tuvo tiempo de celebrar, pues de inmediato fue atacada a traición por Raquel Rodríguez y la misma Pérez. Al rescate acudió Nikki Bella, quien reapareció después de más de un mes. Debido a este altercado, surgió un reto para un mano a mano, así que este lunes veremos a Nikki Bella contra Roxanne Pérez, un duelo de experiencia contra juventud. ¿Podrá Bella superar a la integrante del Judgment Day?

Las Campeonas Mundiales de Parejas WWE, Charlotte Flair y Alexa Bliss, harán acto de presencia para defender sus cinturones ante Bayley y Lyra Valkyria, tras el reto lanzado vía redes sociales por Bayley.

Además, un cara a cara entre CM Punk y Jey Uso, quienes se disputarán el vacante Campeonato Mundial de Peso Completo en Saturday Night’s Main Event XLI.

LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
icon
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

Archivo de artículos