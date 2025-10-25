El elenco de Monday Night Raw se presentará este lunes en el Honda Center, en Anaheim, California, (anteriormente llamado coliseo con capacidad para 18,336 aficionados y casa de los Anaheim Ducks de la NHL.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS: AJ Styles y Dragon Lee se convirtieron en los nuevos campeones al vencer a Finn Bálor y JD McDonagh (** 1/2) CAMPEONATO INTERCONTINENTAL WWE: Dominik Mysterio retuvo ante Rusev (** 1/2) CAMPEONATO INTERCONTINENTAL FEMENIL: Maxxine Dupri venció por DQ a Becky Lynch (**) Stephanie Vaquer venció a Roxanne Pérez (***) CAMPAL PARA DEFINIR AL RETADOR NUMERO UNO: ganador Jey Uso (***)

► Este lunes en WWE Raw

La semana pasada, la Campeona Mundial, Stephanie Vaquer, derrotó a Roxanne Pérez, pero no tuvo tiempo de celebrar, pues de inmediato fue atacada a traición por Raquel Rodríguez y la misma Pérez. Al rescate acudió Nikki Bella, quien reapareció después de más de un mes. Debido a este altercado, surgió un reto para un mano a mano, así que este lunes veremos a Nikki Bella contra Roxanne Pérez, un duelo de experiencia contra juventud. ¿Podrá Bella superar a la integrante del Judgment Day?

Las Campeonas Mundiales de Parejas WWE, Charlotte Flair y Alexa Bliss, harán acto de presencia para defender sus cinturones ante Bayley y Lyra Valkyria, tras el reto lanzado vía redes sociales por Bayley.

Además, un cara a cara entre CM Punk y Jey Uso, quienes se disputarán el vacante Campeonato Mundial de Peso Completo en Saturday Night’s Main Event XLI.