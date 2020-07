Previo WWE Raw (27 de julio 2020) | El Campeonato Femenil en juego

El elenco de Monday Night Raw sigue presentándose en el Performance Center de Orlando, Florida, a puertas cerradas, debido a la pandemia de covid-19. Con la novedad de que ahora usan talentos en entrenamiento y luchadores de NXT como público.

► La semana pasada en Raw

Randy Orton y Big Show se enfrentaron en una lucha no sancionada. Debido a los ataques de Orton a Edge y Christian, que dicho sea de paso luego de esos ataques Orton a vuelto a autodenominarse el "asesino de leyendas".

Las luchas presentadas fueron:

Seth Rollins venció a Aleister Black Ricochet, Cedric Alexander y Mustafa Ali vencieron a Bobby Lashley, MVP y Shelton Benjamin Ruby Riott venció a Peyton Royce The Street Profits vencieron a Andrade y Ángel Garza Kairi Sane venció a Bayley Randy Orton venció a Big Show

► Previo WWE Raw 27 de junio 2020

Esta semana el episodio de Raw está muy cargado con Drew McIntyre en su rivalidad con Dolph Ziggler, Asuka y Sasha Banks compitiendo por el Campeonato Femenil Raw y The Viking Raiders, Ricochet y Cedrid Alexander y Andrade y Angel Garza batallando por una oportunidad titular en lucha de amenaza triple.

LAS LUCHAS YA PROGRAMADAS: Para hoy tenemos dos luchas programadas.

CAMPEONATO FEMENIL RAW: Asuka vs. Sasha Banks

Asuka vs. Sasha Banks The Viking Raiders vs. Ricochet y Cedrid Alexander vs.Andrade y Angel Garza

LA LUCHA QUE HAY QUE VER: En The Horror Show at Extreme Rules, Bayley ayudó a Sasha Banks a ganar el Campeonato Femenil Raw, cuando Asuka le echó el liquido verde al arbitro por accidente. Sin embargo, el conteo de Bayley no fue legal ya que no estaba asignada para hacerlo.

A LO QUE HAY QUE ESTAR ATENTOS: Drew McIntyre tiene la oportunidad de elegir la estipulación para SummerSlam 2020, en el evento pasado Ziggler eligió la estipulación pero no pudo salir airoso. Ahora McIntyre tiene el salten por el mango.

Esta noche, acompáñanos en la cobertura en vivo de Monday Night Raw, que tendrá la lucha entre Asuka y Sasha Banks con el Campeonato Femenil Raw en juego.

Y el domingo 23 de agosto, recuerda que en SÚPER LUCHAS tendremos la mejor cobertura y análisis de SummerSlam 2020, el próximo PPV de WWE.