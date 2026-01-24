El elenco de Monday Night Raw estará el lunes 26 de enero 2026 en la Scotiabank Arena, en Toronto, Ontario, Canadá, (anteriormente llamada Air Canada Centre), la cual tiene una capacidad para 19,800 aficionados y es la casa de los Toronto Raptos de la liga de la NBA.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

CAMPEONATO INTERCONTINENTAL FEMENIL WWE: Becky Lynch (c) retuvo ante Maxxine Dupri (** 1/2) Rey Mysterio, Penta y Dragon Lee vencieron a Logan Paul, Austin Theory y Bronson Reed (***) El Grande Americano venció a Je’Von Evans (**) CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO: CM Punk retuvo ante Finn Bálor (*** 1/2)

► Este lunes en WWE Raw

WWE entra en su semana del Royal Rumble con el foco puesto en la rivalidad entre AJ Styles y Gunther. Ambos están programados para aparecer en entrevistas exclusivas, lo que podría conducir a un nuevo cruce verbal antes de su lucha en el evento premium. Tras semanas de provocaciones, controversias y presión psicológica, Styles tendrá la oportunidad de dirigirse al público para dejar en claro por qué está dispuesto a apostar su carrera, mientras que Gunther buscará reafirmar su lugar como el ejecutor definitivo, decidido a mandar al retiro a otra leyenda.

En un Fatal 4-Way definirá a los contendientes #1 al Campeonato Mundial de Parejas veremos a The New Day (Kofi Kingston y Xavier Woods) vs. Alpha Academy (Otis y Akira Tozawa) vs. Los Americanos (Bravo Americano y Rayo Americano) vs. American Made (Brutus Creed y Julius Creed).

Además, Bron Breakker buscará al Gerente General Adam Pearce para arreglar cuentas tras sus recientes conflictos, un segmento que podría redefinir su rumbo inmediato dentro de Raw y aclarar su estatus de cara al Royal Rumble.