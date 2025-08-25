El elenco de Monday Night Raw se presentará este lunes en el bp pulse LIVE, en Birmingham, Inglaterra, (anteriormente llamado Birmingham International Arena, NEC Arena, LG Arena, Genting Arena y Resorts World Arena), coliseo con capacidad para 15,685 aficionados.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

Iyo Sky venció a Raquel Rodríguez (***) Penta venció a Xavier Woods (** 1/2) The Judgment Day vencieron a Dragon Lee y Mr. Iguana (** 1/2) CAMPEONATO INTERCONTINENTAL FEMENIL: Becky Lynch retuvo ante Natalya (**) REGLAS EXTREMAS: Jey Uso venció a Bron Breakker (*** 1/2)

► Este lunes en WWE Raw

Ahora que la Campeona Mundial, Naomi, tuvo que dejar vacante el título, la división femenil se pondrá interesante, pues todas buscarán posicionarse en la cima. Dos de las competidoras más destacadas, Rhea Ripley y Roxanne Pérez, tendrán un mano a mano este lunes. Ripley llega con ventaja histórica, ya que ha derrotado un par de veces a Roxanne, quien ahora que forma parte del Judgment Day, buscará mostrar su evolución. El duelo se programó debido a que Roxanne y Raquel Rodríguez atacaron a Iyo Sky la semana pasada, pero estará condimentado por la historia personal que comparten.

Penta continuará en su cruzada contra The New Day. La semana pasada venció a Xavier Woods, y ahora enfrentará a Kofi Kingston.

Por su parte, Nikki Bella subirá al ring para confrontar a Becky Lynch.

Además, Roman Reigns abrirá el show desde Birmingham para hablar de su choque con Bronson Reed en Clash in Paris.