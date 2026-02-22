El elenco de Monday Night Raw estará este lunes en la State Farm Arena, en Atlanta, Georgia, coliseo con capacidad para 15,711 aficionados, y hogar de los Halcones de Atlanta de la NBA.
► La semana pasada
Las luchas presentadas fueron:
- The Vision vencieron a LA Knight y The Usos (***)
- Asuka venció a Bayley y Nattie (***)
- Penta venció a El Grande Americano (** 1/2)
- Je’Von Evans venció a Dominik Mysterio y Gunther (*** 1/2)
► Este lunes en WWE Raw
Randy Orton, LA Knight, Cody Rhodes y Je’Von Evans y Trick Williams ya están clasificados para Elimination Chamber. El último puesto disponible será disputado este lunes mediante una amenaza triple en la cual se enfrentarán Jey Uso, El Grande Americano Original y Bronson Reed. Los tres tienen motivos para avanzar: Uso quiere recuperar el camino después de un 2025 donde se consolidó como competidor individual. El enmascarado busca demostrar que él es el verdadero participando tanto en Elimination Chamber como en Rey de Reyes, mientras que Bronson Reed quiere sacar la casta por The Vision, grupo que ha sufrido considerables golpes últimamente. ¿Quién logrará el ansiado puesto dentro de la peligrosa estructura metálica?
Del lado femenil ya están clasificadas Tiffany Stratton, Rhea Ripley, Alexa Bliss, Asuka y Kiana James. El último lugar para Elimination Chamber se definirá con el duelo de Iyo Sky vs. Kairi Sane vs. Raquel Rodríguez.
Para este lunes, está programado un tributo a la carrera del recientemente retirado AJ Styles.
Además, se espera el temido regreso de la bestia Brock Lesnar.