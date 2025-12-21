El elenco de WWE Raw estará el lunes 22 de diciembre 2025 en la Van Andel Arena, de Grand Rapids, Michigan, local con capacidad para 13,184 aficionados y es la casa de los Grand Rapids Griffins de la AHL.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

The Usos vencieron a The New Day (***) CAMPEONATO INTERCONTINENTAL FEMENIL: Maxxine Dupri retuvo ante Ivy Nile (** 1/2) CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL: Stephanie Vaquer venció por DQ a Raquel Rodriguez (** 1/2) Logan Paul venció a Rey Mysterio (** 1/2)

► Este lunes en WWE Raw

La semana de Navidad en WWE Raw presentará un interesante mano a mano: Rhea Ripley vs. Asuka. La japonesa libra una guerra con varios frentes, y mientras el viernes la vimos, la lado de Kari Sane —sorteando a quienes las tienen en la mira por ser Campeonas de Parejas WWE—con Ripley sigue en rivalidad constante, en especial porque la semana pasada le arrojó su Green Mist, lo que derivó en este desafío. ¿Terminará con esta lucha el pique que lleva ya varios meses fuera de control?

El Campeón Mundial de Peso Completo, CM Punk, hará equipo con Rey Mysterio para enfrentar a The Vision (Austin Theory y Bronson Reed, con Paul Heyman).

En complemento a ese duelo estelar, Bayley se medirá con Roxanne Pérez, una lucha que surge tras un segmentoentre Bayley y Lyra Valkyria.

Además, Je’Von Evans enfrentará a Rayo Americano.