El elenco de Monday Night Raw se presentará este lunes en el Toyota Center, en Houston, Texas, coliseo con capacidad para 18,055 aficionados y casa de los Houston Rockets de la NBA.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

Raquel Rodriguez & Roxanne Perez vencieron a The Kabuki Warriors (***) AL MEJOR DE TRES CAIDAS: Lyra Valkyria venció a Bayley (****) Nikki Bella venció a Chelsea Green (***) GAUNTLET MATCH: CM Punk venció a J ey Uso, LA Knight, Penta y Bron Breakker (****)

► Este lunes en WWE Raw

El mes pasado, Rusev logró imponerse a Sheamus, aunque su victoria estuvo marcada por la polémica. El irlandés no quedó nada conforme con el desenlace, pues considera que Rusev se valió de medios poco honorables para inclinar la balanza a su favor. Decidido a ajustar cuentas en condiciones equitativas, Sheamus se presentó ante el Gerente General Adam Pearce con una petición clara: una nueva oportunidad para demostrar quién es realmente el más dominante sobre el ring. Este lunes volveremos a ver a las dos bestias en mano a mano. ¿Quién ganará?

En una amenaza triple, los Creed Brothers se enfrentan a Cruz del Toro y Joaquín Wilde y a The New Day (Kofi Kingston y Xavier Woods) para determinar quién enfrentará a The Judgment Day por el Campeonato Mundial de Parejas.

Después de un ataque con tubo de acero, Karrion Kross busca demostrarle a Sami es un cobarde. Este encuentro promete ser explosivo.

Roman Reigns buscará confrontar a Paul Heyman, quien lo traicionó al alinearse con Seth Rollins en WrestleMania 41.

Además, tras ganar un gauntlet match para convertirse en aspirante #1 al Campeonato Mundial de Peso Completo, CM Punk hablará de su lucha titular con Gunther.