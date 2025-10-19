El elenco de Monday Night Raw se presentará este lunes en el Golden 1 Center, en Sacramento, California, coliseo con capacidad para 17,608 aficionados y casa de los Sacramento Kings de la NBA.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

CAMPEONATO INTERCONTINENTAL WWE: Dominik Mysterio (c) retuvo ante Penta (*** 1/2) Rhea Ripley venció a Kairi Sane (***) Bronson Reed venció a Jimmy Uso (***) Bayley y Lyra Valkyria vs. Raquel Rodríguez y Roxanne Pérez (** 1/2) LUCHA CONTENDIENTE #1: CM Punk venció a LA Knight y Jey Uso (*** 1/2)

► Este lunes en WWE Raw

Becky Lynch defenderá el Campeonato Intercontinental Femenil ante Maxxine Dupri, quien recientemente derrotó a Lynch en un mano a mano. Aunque ess victoria fue por conteo fuera del ring, significó el triunfo más importante en la carrera de Duprí, quien así pudo obtener esta oportunidad titular. Sin embargo, Lynch ahora sabe que no debe subestimar a Dupri, así que tratará de derrotarla de la manera más rápida, contundente y dolorosa posible.

En otra lucha con un título en juego, Dominik Mysterio defenderá el Campeonato Intercontinental ante Rusev, quien llega sabiendo que ésta puede ser su última oportunidad.

Por su parte, los otros miembros del Judgment Day (Finn Bálor y JD McDonagh) expondrán el Campeonato Mundial de Parejas ante AJ Styles y Dragon Lee.

Además, el Gerente General, Adam Pearce, abordará la situación de Seth Rollins tras la reciente traición sufrida a manos de Bron Breakker y Bronson Reed.