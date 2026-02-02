El elenco de Monday Night Raw estará el lunes en la Xfinity Mobile Arena en Philadelphia, Pensilvania (anteriormente llamada como CoreStates Center, First Union Center, Wachovia Center y Wells Fargo Center), coliseo con capacidad para 21,600 aficionados y es la casa de los Philadelphia 76ers de la NBA.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

Stephanie Vaquer, Iyo Sky y Rhea Ripley vencieron a Liv Morgan, Roxanne Perez y Raquel Rodriguez (*** 1/2) Austin Theory venció a Rey Mysterio (** 1/2) Alpha Academy vencieron a The New Day, Los Americanos y American Made (***) CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO: CM Punk retuvo por DQ ante AJ Styles (*** 1/2)

► Este lunes en WWE Raw

Después del Royal Rumble, WWE regresa a territorio estadounidense, y este lunes veremos una Philadelphia Street Fight protagonizada por la Campeona Mundial Stephanie Vaquer, quien defenderá su corona ante Raquel Rodríguez. Ésta atacó salvajemente a Vaquer a principios de año, ignorando los intentos de oficiales y personal médico por detenerla, golpeando repetidamente el tobillo lastimado de la campeona para demostrar que no teme cruzar límites. Vaquer, por su parte, ha insistido en luchar pese a las lesiones y ha exigido este encuentro sin reglas. Será toda una guerra en el epicentro de la lucha extrema.

Además, se espera la celebración de la ganadora del Royal Rumble, Liv Morgan, quien podría decidir este mismo lunes a cuál de las campeonas enfrentará en WrestleMania.

Mismo caso del ganador del Royal Rumble, Roman Reigns. ¿Su camino a WrestleMania será contra el Campeón Indisputable WWE, Drew McIntyre, o contra el Campeón Mundial de Peso Completo, CM Punk?