El elenco de Monday Night Raw se presentará este lunes en el Wells Fargo Center, en Philadelphia, Pennsylvania, coliseo con capacidad para 20,000 aficionados y casa de los 76ers de Philadelphia de la NBA.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

  1. El Grande Americano y Dominik Mysterio vencieron a AJ Styles y Dragon Lee (***)
  2. Sami Zayn venció por DQ a Rusev (***)
  3. Roxanne Perez venció a Iyo Sky (****)
  4. CAMPEONATO FEMENIL INTERCONTINENTAL: Becky Lynch retuvo ante Maxxine Dupri (**)
  5. CM Punk y LA Knight vencieron por DQ a Bron Breakker y Bronson Reed (*)

► Este lunes en WWE Raw

Cobertura y resultados WWE Raw 18 de agosto 2025 | Penta vs. Xavier Woods
WWE Raw 18 de agosto 2025.

Xavier Woods buscará justicia tras el polémico incidente con su sombrero valorado en doce mil dólares que Penta le arrebató —y se puso—. Esa burla pública encendió una confrontación que llevó a que el Gerente General Adam Pearce oficializara el duelo entre ambos para esta semana. Woods no busca sólo una victoria: quiere que Penta pague por el daño emocional y material sufrido. ¿Quién se llevará la victoria?

LA LUCHA SIGUE...
