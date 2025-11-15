El elenco de Monday Night Raw se presentará este lunes en el Madison Square Garden, en New York City, New York, coliseo con capacidad para 22,292 aficionados.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

CAMPEONATO INTERCONTINENTAL WWE: John Cena venció a Dominik Mysterio (***) Rusev venció a Damian Priest (** 1/2) CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL WWE: Stephanie Vaquer retuvo ante Raquel Rodriguez (** 1/2) Sheamus venció a Shinsuke Nakamura (***) CAMPEONATO FEMENIL DE PAREJAS: The Kabuki Warriors vencieron a Charlotte Flair y Alexa Bliss (***)

► Este lunes en WWE Raw

El pasado lunes, John Cena sorprendió al Universo WWE cuando se presentó como retador de Dominik Mysterio por el Campeonato Intercontinental. El veterano logró la victoria, convirtiéndose en uno de los pocos campeones Grand Slam de la compañía. Este lunes, Cena llegará al ring del Madison Square Garden para celebrar su lucha número 545 en el programa en el que será el último Monday Night Raw de su carrera. Será una emotiva noche cuando entramos en la fase final de la despedida de la más grande Superestrella que ha tenido WWE en el siglo XXI.

Como parte del torneo denominado Last Time Is Now, que definirá quién será el oponente final de John Cena en su lucha de retiro, se disputarán esta noche los duelos de primera ronda. En uno, Gunther enfrentará a Je’Von Evans. En el otro, y Solo Sikoa se medirá con un oponente por anunciar.

Además, la Campeona Intercontinental WWE, Becky Lynch, pondrá su título en juego frente a Maxxine Dupri.