El elenco de Monday Night Raw estará este lunes en el Frost Bank Center, en San Antonio, Texas, (anteriormente llamado AT & T Center), arena con capacidad para 18,797 aficionados y casa de los San Antonio Spurs de la NBA.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

GAUNTLET MATCH, CONTENIDENTE #1 AL CAMPEONATO INTERCONTINENTAL FEMENIL WWE: Bayley venció a Lyra Valkyria, Raquel Rodríguez, Asuka, Iyo Sky e Ivy Nyle (*** 1/2) CAMPEONATO INTERCONTINENTAL WWE: Penta (c) retuvo ante El Grande Americano (*** 1/2) Oba Femi venció a Rusev (*** 1/2)

► Este lunes en WWE Raw

📋 INFORMACIÓN DEL EVENTO Evento WWE Monday Night Raw Fecha 16 de marzo de 2026 Sede Frost Bank Center Ubicación San Antonio, Texas, Estados Unidos Transmisión Netflix Horario 6:00 pm, hora CDMX Contexto especial Stone Cold Steve Austin Day (3:16) Importancia RAW rumbo a WrestleMania 42

Tras una década de ausencia, AJ Lee regresó a WWE. El 28 de febrero, en Elimination Chamber, derrotó a Becky Lynch y se convirtió en Campeona Intercontinental. Su primera defensa será este lunes ante Bayley, quien se ganó la oportunidad al ganar un Gauntlet Match el pasado 9 de marzo. Es la revancha que Bayley ha esperado por más de una década. La única vez que se enfrentaron fue el 11 de julio de 2013 en NXT, cuando AJ Lee puso en juego el Campeonato de las Divas ante una joven e inexperta Bayley. Ahora es la oportunidad de que Bayley demuestre todo lo que ha crecido y que, de paso, obtenga un lugar seguro en WrestleMania.

En un duelo de orgullo, El Grande Americano se verá las caras con El Original Grande Americano, una rivalidad que corre de manera paralela a la que llevan en AAA, donde el primero se ha convertido en todo un ídolo.

Por su parte, la Campeona Mundial, Stephanie Vaquer, enfrentará a la imponente Raquel Rodríguez en un duelo no titular.

Roman Reigns aparecerá para darle una respuesta personal a CM Punk.

Y también se espera la presencia de la bestia encarnada: Brock Lesnar.

Además, este Raw es en San Antonio… y es 16 de marzo. El día 3:16. El día de Stone Cold Steve Austin.