El elenco de Monday Night Raw se presentará este lunes en el Resch Center, en Ashwaubenon, Green Bay, Wisconsin, coliseo con capacidad para 10,200 personas y casa de los Green Bay Phoenix de la NCAA.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

AJ Styles venció a Chad Gable (***) Roxanne Perez venció a Liv Morgan, Kairi Sane y Rhea Ripley (*** 1/2) Sami Zayn venció a Penta, Dominik Mysterio y Bron Breakker (*** 1/2) CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO: Gunther venció a Jey Uso (*** 1/2)

► Este lunes en WWE Raw

Roxanne Pérez y Jade Cargill ya están en una de las semifinales del torneo Queen of the Ring. En la otra semifinal espera Alexa Bliss, quien enfrentará este viernes en SmackDown a la ganadora de un Fatal 4-Way que se celebrará este lunes. En esa lucha estarán Stephanie Vaquer, Ivy Nile, Asuka y Raquel Rodríguez. La vencedora se medirá a Bliss por el pase a la gran final en Night of Champions. ¿Quién podrá avanzar un paso más en busca de la corona?

En el torneo King of the Ring, este lunes se disputará otro Fatal 4-Way clasificatorio entre Sheamus, Rusev, Bronson Reed y Jey Uso. El ganador enfrentará a Cody Rhodes en semifinales. Por el otro lado del cuadro ya está programado Sami Zayn vs. Randy Orton.