El elenco de Monday Night Raw estará el lunes en el FedExForum, en Memphis, Tennessee, coliseo con capacidad para 18,165 aficionados y casa de los Memphis Grizzlies de la NBA.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS: The Usos retuvieron ante Alpha Academy (***) Rhea Ripley venció a Lyra Valkyria e Ivy Nile (*** 1/2) Nattie vs. Maxxine Dupri: doble conteo fuera (**) JeVon Evans y El Grande Americano Original vencieron a Los Americanos (*) LA Knight venció a Penta y Austin Theory (*** 1/2)

► Este lunes en WWE Raw

📅 Información del Evento WWE RAW – 16 de Febrero de 2026 📆 Fecha Lunes 16 de febrero de 2026 🕐 Hora (CDMX) 7:00 PM

(Horario del Centro) 📺 Transmisión NETFLIX

En vivo y bajo demanda 🏟️ Sede FedExForum

Memphis, Tennessee, Estados Unidos 👥 Capacidad

👥 18,165 espectadores

¡No te pierdas NUESTRA COBERTURA!

Cada vez está más cerca Elimination Chamber, donde veremos dos violentas batallas dentro de la temible estructura metálica. Por el lado femenil ya están calificadas Tiffany Stratton, Rhea Ripley y Alexa Bliss. La cuarta participante se definirá este lunes mediante una amenaza triple entre Bayley, Asuka y Nattie. Será una lucha de pronóstico reservado, pues Bayley busca resarcirse de sus derrotas pasadas, Asuka busca mantenerse como fuerza letal, mientras que Natalya quiere solidificar su actual versión peligrosa. ¿Cuál de ellas será la siguiente en entrar en la Cámara de Eliminación?

Por el lado varonil, Randy Orton, LA Knight y Cody Rhodes ya están clasificados. El cuarto de los seis participantes será el ganador de la amenaza triple entre Gunther, Je’Von Evans y Dominik Mysterio. Sólo uno de ellos obtendrá su boleto.

Además, este Raw también contará con la presencia de AJ Lee, quien regresó la semana pasada para entrometerse en la historia con Becky Lynch y seguir calentando su duelo por el Campeonato Intercontinental Femenil en Elimination Chamber.

🔥 Predicciones WWE RAW 🔥 16 de Febrero de 2026 | Memphis, TN Lucha Nuestra Predicción Prob. Análisis Bayley vs. Asuka vs. Nattie

Clasificatoria para Elimination Chamber. NATTIE 35% Nuevo personaje rudo en ascenso. WWE necesita consolidar su credibilidad. Gunther vs. Evans vs. Dominik

Clasificatoria para Elimination Chamber. GUNTHER 70% Gunther tiene un push constante. WWE lo protege fuertemente aunque no tenga título. 📊 ¿Quién crees que ganará? Bayley vs. Asuka vs. Nattie



Bayley







Asuka







Nattie

VOTAR RESULTADOS Bayley

0% Asuka

0% Nattie

0% Total votos: 0 Gunther vs. Evans vs. Dominik



Gunther







Je’Von Evans







Dominik Mysterio

VOTAR RESULTADOS Gunther

0% Je’Von Evans

0% Dominik Mysterio

0% Total votos: 0 🎯 Posibles Sorpresas 35%: Interferencia de Kairi Sane para ayudar a Asuka. 25%: CM Punk tendrá otro altercado con Finn Bálor. ¡Disfruta el show en Netflix!