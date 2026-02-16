Previo WWE Raw 16 de febrero 2026 | Bayley vs. Asuka vs. Nattie

por
Previo WWE Raw 16 de febrero 2026 | Bayley vs. Asuka vs. Nattie

El elenco de Monday Night Raw  estará el lunes en el FedExForum, en Memphis, Tennessee, coliseo con capacidad para 18,165 aficionados y casa de los Memphis Grizzlies de la NBA.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

  1. CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS: The Usos retuvieron ante Alpha Academy (***)
  2. Rhea Ripley venció a Lyra Valkyria e Ivy Nile (*** 1/2)
  3. Nattie vs. Maxxine Dupri: doble conteo fuera (**)
  4. JeVon Evans y El Grande Americano Original vencieron a Los Americanos (*)
  5. LA Knight venció a Penta y Austin Theory (*** 1/2)

► Este lunes en WWE Raw

Cobertura y resultados WWE Raw 16 de febrero 2026 | Bayley vs. Asuka vs. Nattie
WWE Raw 16 de febrero 2026.

📅 Información del Evento

WWE RAW – 16 de Febrero de 2026

📆 Fecha
Lunes 16 de febrero de 2026

🕐 Hora (CDMX)
7:00 PM
(Horario del Centro)

📺 Transmisión
NETFLIX
En vivo y bajo demanda

🏟️ Sede
FedExForum
Memphis, Tennessee, Estados Unidos

👥 Capacidad

👥 18,165 espectadores

¡No te pierdas NUESTRA COBERTURA!

 

Cada vez está más cerca Elimination Chamber, donde veremos dos violentas batallas dentro de la temible estructura metálica. Por el lado femenil ya están calificadas Tiffany Stratton, Rhea Ripley y Alexa Bliss. La cuarta participante se definirá este lunes mediante una amenaza triple entre Bayley, Asuka y Nattie. Será una lucha de pronóstico reservado, pues Bayley busca resarcirse de sus derrotas pasadas, Asuka busca mantenerse como fuerza letal, mientras que Natalya quiere solidificar su actual versión peligrosa. ¿Cuál de ellas será la siguiente en entrar en la Cámara de Eliminación?

Por el lado varonil, Randy Orton, LA Knight y Cody Rhodes ya están clasificados. El cuarto de los seis participantes será el ganador de la amenaza triple entre Gunther, Je’Von Evans y Dominik Mysterio. Sólo uno de ellos obtendrá su boleto.

Además, este Raw también contará con la presencia de AJ Lee, quien regresó la semana pasada para entrometerse en la historia con Becky Lynch y seguir calentando su duelo por el Campeonato Intercontinental Femenil en Elimination Chamber.

🔥 Predicciones WWE RAW 🔥

16 de Febrero de 2026 | Memphis, TN

Lucha Nuestra Predicción Prob. Análisis
Bayley vs. Asuka vs. Nattie
Clasificatoria para Elimination Chamber.		 NATTIE
35%
 Nuevo personaje rudo en ascenso. WWE necesita consolidar su credibilidad.
Gunther vs. Evans vs. Dominik
Clasificatoria para Elimination Chamber.		 GUNTHER
70%
 Gunther tiene un push constante. WWE lo protege fuertemente aunque no tenga título.

📊 ¿Quién crees que ganará?

Bayley vs. Asuka vs. Nattie


Gunther vs. Evans vs. Dominik


🎯 Posibles Sorpresas
35%: Interferencia de Kairi Sane para ayudar a Asuka.
25%: CM Punk tendrá otro altercado con Finn Bálor.

¡Disfruta el show en Netflix!

LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
icon
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

Archivo de artículos