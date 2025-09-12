El elenco de Monday Night Raw se presentará este lunes en el MassMutual Center, en Springfield, Massachusetts, (anteriormente llamado Springfield Civic Center), coliseo con capacidad para 8,300 aficionados y casa de los Springfield Thunderbirds de la AHL.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

AJ Styles derrotó a El Grande Americano (***). Raquel Rodríguez venció a Lyra Valkyria (***). Rusev venció a Penta (**1/2) Asuka venció a Nikki Bella (**1/2) Bronson Reed venció a LA Knight (**1/2)

► Este lunes en WWE Raw

Lyra Valkyria enfrentó la semana pasada a Raquel Rodríguez, en un duelo que se veía difícil pero no imposible de superar. Sin embargo, como era de esperarse, Roxanne Pérez intervino, provocando que Rodríguez se llevara la victoria. esa intromisión no hizo más que avivar la rivalidad, así que este lunes, Valkyria volverá a subir al ring, esta vez en mano a mano contra Pérez. Será su oportunidad de reivindicarse, de demostrar que puede sobreponerse a la desventaja numérica y frenar el impulso de Judgment Day.

Y en la antesala de Wrestlepalooza, está programado un cara a cara de CM Punk y AJ Lee con Seth Rollins y Becky Lynch.

Además, John Cena estará presente.