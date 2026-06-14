El elenco de Monday Night Raw estará el lunes en la CFG Bank Arena, en Baltimore, Maryland (anteriormente llamado como Royal Farms Arena, Baltimore Arena, Baltimore Civic Center, y 1st Mariner Arena), coliseo que tiene una capacidad para 14,000 personas.
► La semana pasada
Las luchas presentadas fueron:
- TORNEO QUEEN OF THE RING: Liv Morgan vencio a Becky Lynch, Alexa Bliss y Chelsea Green (** 1/2)
- CAMPEONATO INTERCONTINENTAL FEMENIL WWE: Sol Ruca (c) retuvo ante Lyra Valkyria (** 1/2)
- CAMPEONATO INTERCONTINENTAL: Penta (c) retuvo ante Rey Mysterio (***)
- TORNEO KING OF THE RING: Je’Von Evans venció a Seth Rollins, Talla Tonga y Ricky Saints (***)
► Este lunes en WWE Raw
El Megacampeón AAA, Dominik Mysterio, intentará lograr la hazaña de derrotar a Oba Femi en una de las semifinales del torneo King of the Ring. Femi llega como el favorito absoluto, pues es una de las figuras de mayor ascenso del elenco. Pero Dirty Dom rara vez juega limpio. La semana pasada, mientras Femi hablaba en el ring, Dominik lo interrumpió y su compañero del Judgment Day, JD McDonagh, intentó atacarlo con una silla; la treta les salió mal cuando Femi reaccionó y obligó a ambos a retirarse. Sin embargo, Liv Morgan reveló que tiene un plan para ayudar a Dominik, así que buscará dar el golpe que pocos esperan. El ganador avanzará a la final pactada para Night of Champions el 27 de junio en Riad, Arabia Saudita, que además de la corona tendrá como premio una oportunidad titular en SummerSlam.
En la primera semifinal del Queen of the Ring, Iyo Sky enfrentará a Raquel Rodríguez. La integrante del Judgment Day parte con la ventaja del tamaño y la posible intervención de su facción, pero la japonesa buscará imponer velocidad y técnica.
Chad Gable se medirá ante Rusev en mano a mano. La semana pasada, Gable salió en auxilio de Rey Mysterio, Penta y Dragon Lee después de la emboscada de Rusev y Ethan Page, y ahora encara al búlgaro como primera parada de su cruzada de redención.
Además, estará presente el Campeón Mundial de Peso Completo Roman Reigns.