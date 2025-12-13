El elenco de Monday Night Raw se presentará este lunes en el Giant Center, en Hershey, Pennsylvania, coliseo con capacidad para 12,500 personas y casa de los Hershey Osos de la AHL.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

Iyo Sky venció a Kairi Sane (***) CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS: AJ Styles y Dragon Lee retuvieron ante War Raiders (***) Roxanne Perez venció a Lyra Valkyria (***) Logan Paul venció a LA Knight (***)

► Este lunes en WWE Raw

El camino hacia el cierre del año en Monday Night Raw se intensifica con un choque generacional. Rey Mysterio y Logan Paul se verán las caras luego de varias semanas de tensión, iniciadas cuando Paul interrumpió una entrevista de Mysterio para burlarse de su legado y asegurar que él ha logrado más impacto mediático en menos tiempo que la leyenda en más de tres décadas de carrera. La situación escaló cuando, la semana pasada, Logan Paul atacó a Rey con ayuda de del misterio enmascarado que ha estado apoyando a The Vision. Mysterio aceptó el reto para un mano a mano con la intención de demostrar que la experiencia y el respeto aún pesan más que la fama. Es una cuestión de honor y orgullo en una lucha que enfrenta tradición contra arrogancia.

La Campeona Intercontinental WWE, Maxxine Duprí, expondrá el título ante una retadora muy complicada: Ivy Nile.

Además, The Usos (Jey Uso y Jimmy Uso) se medirán ante The New Day (Kofi Kingston y Xavier Woods) en un choque de relevos.