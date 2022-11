El elenco de Monday Night Raw se presentará este lunes en el KFC Yum! Center, en Louisville, Kentucky, coliseo con capacidad para 22,090 aficionados y casa de los Louisville Cardinals de la NCAA.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

The Bloodline vencieron a Matt Riddle y The New Day (***) Baron Corbin venció a Cedric Alexander (* 1/2) Otis venció a Elias (* 1/2) Austin Theory venció a Shelton Benjamin (* 1/2) The Miz venció a Johnny Gargano (***) CAMPEONATO 24/7: Nikki Cross venció a Dana Brooke (* 1/2) CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS: Seth Rollins vs. Bobby Lashley se fue sin ganador (*) CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS: Seth Rollins retuvo ante Austin Theory

► Este lunes en WWE Raw

Milagrosamente, Seth Rollins sigue siendo el Campeón de los Estados Unidos después de sobrevivir tanto a Bobby Lashley como a Austin Theory, quien cobró su maletín de Money in the Bank intentando destronarlo. Finn Bálor fue uno de los que estuvo a punto de tomar el reto abierto, paro ya que no se pudo, este lunes enfrentará a Rollins en un mano a mano no titular con el que espera presionar al campeón para que su siguiente duelo sea con el oro de por medio.

Matt Riddle parece haberse olvidado de Randy Orton, pues ahora quiere formar una banda con el reaparecido Elias. Y su alianza no será sólo musical, pues en este episodio harán equipo para enfrentar a Alpha Academy (Chad Gable y Otis).

La verdad salió a la luz: The Miz le ha estado pagando a Dexter Lumis para atormentar a Johnny Gargano. Es por ello que el rudo ha anunciado que ofrecerá una disculpa pública en su segmento Miz TV. ¿Será realmente sincero o se trata de otra de sus artimañas?