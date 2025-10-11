El elenco de Monday Night Raw se presentará este lunes en la RAC Arena, en Perth, Australia, coliseo con capacidad para 15,500 mil aficionados.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

Maxxine Dupri venció a Becky Lynch (** 1/2) Roxanne Perez venció a Lyra Valkyria (** 1/2) Kairi Sane venció a Iyo Sky (***) Penta, Dragon Lee y AJ Styles vencieron a The Judgment Day (*) LA Knight y CM Punk vencieron a The Usos (***)

► Este lunes en WWE Raw

WWE cierra su gira por tierras australianas con un nuevo episodio de Raw. Será una edición especial, pues en el continente americano se transmitirá de madrugada, pero promete emociones intensas, pues Dominik Mysterio volverá poner en juego el Campeonato Intercontinental WWE ante el enmascarado Penta. El integrante del Judgment Day llega decidido a demostrar que es el Mysterio más grande de la historia, pero se verá frente a un rival impredecible: Penta, quien hará lo posible por salir del ring con el título en su poder. ¿Quién obtendrá la victoria en este duelo con sabor mexicano?

Después de una guerra de varias semanas con las integrantes de Judgment Day, Lyra Valkyria por fin tendrá como compañera a Bayley en una lucha de relevos ante Roxanne Pérez y Raquel Rodríguez.

Además, veremos todas las secuelas de los sucedido en Crown Jewel: Perth.