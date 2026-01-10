Previo WWE Raw 12 de enero 2026 | AJ Styles vs. Gunther

El elenco de Monday Night Raw se presentará este lunes en el PSD Bank Dome en Düsseldorf, Alemania, coliseo con capacidad para 15,151 aficionados.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

  1. CAMPEONATO FEMENIL DE PAREJAS WWE: Rhea Ripley e Iyo Sky vencieron a Kabuki Warriors (*** 1/2)
  2. CAMPEONATO INTERCONTINENTAL FEMENIL: Becky Lynch venció a Maxxine Dupri (** 1/2)
  3. Liv Morgan venció a Lyra Valkyria (***)
  4. CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO: CM Punk retuvo ante Bron Breakker (*** 1/2)

► Este lunes en WWE Raw

WWE Raw 12 de enero 2026.

WWE llega a Düsseldorf, Alemania, con un choque muy esperado entre dos veteranos de alto calibre: AJ Styles enfrentará a Gunther en una lucha que pondrá a prueba el estilo aéreo del Fenomenal ante la brutalidad del General del Ring. Gunther ha ganado notoriedad tras su victoria sobre John Cena y sus continuas provocaciones hacia los íconos de WWE, lo que llevó a Styles a salir a confrontarlo la semana pasada, exigiendo un mano a mano para ponerle un alto. Es la primera vez que ambos se enfrentan en un evento televisado, así que no hace falta decir que será un duelo histórico. ¿Podrá Styles derrotar al peligroso austriaco?

