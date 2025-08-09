El elenco de Monday Night Raw se presentará este lunes en el Centre Videotron, Quebec City, Quebec, Canadá coliseo con capacidad para 20,396 aficionados.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

Rusev vs. Sheamus: empate (** 1/2) Penta venció a Grayson Waller (** 1/2) CAMPEONATO FEMENIL DE PAREJAS: Alexa Bliss y Charlotte Flair retuvieron ante The Judgment Day (***) Dominik Mysterio venció a Dragon Lee (** 1/2) CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO: Seth Rollins vencio por DQ a LA Knight (*)

► Este lunes en WWE Raw

Iyo Sky está decidida a recuperar el título que perdió cuando Naomi canjeó su maletín Money in the Bank en Evolution para convertirse en Campeona Mundial. Naomi ya tuvo una exitosa defensa en SummerSlam ante Rhea Ripley y la misma Sky, pero este duelo promete ser más difícil, pues nunca ha podido derrotar a la japonesa en mano a mano. Quien salga del encordado como campeona, tendrá que exponer la corona ante Stephanie Vaquer en Clash in Paris, lo cual le añade aún más interés a este combate.

Becky Lynch se enfrentará a Maxxine Dupri en un mano a mano que surge tras un altercado en backstage entre ellas y Natalya. La lucha promete ser una prueba de fuego para Dupri.

Sami Zayn y Rusev se enfrentarán en un duelo directo luego de tensas interacciones en semanas recientes.

Además, CM Punk estará presente y será el encargado de abrir el programa.