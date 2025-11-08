El elenco de Monday Night Raw se presentará este lunes en el TD Garden, en Boston, Massachusetts (anteriormente conocido como Shawmut Center, Fleet Center, TD Banknorth Garden), coliseo con capacidad para 18,624 aficionados y casa de los Celtics de Boston.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

The Judgment Day vencieron a Stephanie Vaquer y Nikki Bella (** 1/2) Penta venció a El Grande Americano (***) The Kabuki Warriors vencieron a Bayley y Lyra Valkyria (***) CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS WWE: AJ Styles y Dragon Lee retuvieron ante The Judgment Day (***) CM Punk y Jey Uso vs. Bron Breakker y Bronson Reed: doble conteo fuera (** 1/2)

► Este lunes en WWE Raw

El pasado 20 de octubre, la Campeona Mundial Stephanie Vaquer derrotó a Roxanne Pérez en lucha no titular. Sin embargo, justo después Pérez y Raquel Rodríguez la atacaron, hasta que Nikki Bella apareció para rescatarla. Una semana más tarde, Vaquer le devolvió el favor a Nikki, auxiliándola cuando era atacada por Pérez y Rodríguez. Este acto derivó en un choque de parejas la semana pasada, donde el equipo de Pérez y Rodríguez se alzó con la victoria. La definición se produjo cuando Rodríguez noqueó a Nikki con un poderoso derechazo entre las cuerdas, permitiendo que Pérez aplicara su movimiento final, el Pop Rocks, para conseguir la victoria. Esa misma noche, se anunció oficialmente que Stephanie Vaquer defenderá su Campeonato Mundial ante Raquel Rodríguez, lucha que engalanará esta emisión de Monday Night Raw.

Las Campeonas de Parejas WWE, Charlotte Flair y Alexa Bliss, pondrán en juego sus títulos ante las Kabuki Warriors (Asuka y Kairi Sane).

En luchas del torneo Last Time is Now —cuyo premio es ser el último rival de Jon Cena— Shinsuke Nakamura enfrentará a Sheamus, mientras que Damien Priest se medirá con Rusev.