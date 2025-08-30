El elenco de Monday Night Raw se presentará este lunes en la Paris La Défense Arena en Nanterre, Francia (anteriormente llamado U Arena), coliseo con capacidad para 32,000 aficionados y casa de los Rasing 92 de la liga de Rugby

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

Dragon Lee venció a JD McDonagh (** 1/2) Kofi Kingston venció a Penta el Cero Miedo (** 1/2) Rhea Ripley venció a Roxanne Pérez (** 1/2) AJ Styles venció a Finn Bálor (*** 1/2) Bron Breakker venció a LA Knight (***)

► Este lunes en WWE Raw

Un día después de Clash in Paris, Dominik Mysterio pondrá en juego el Campeonato Intercontinental WWE ante AJ Styles. Su rivalidad lleva ya varios meses, pero creció la semana pasada, pues tras intentar interferir en la lucha entre Dragon Lee y JD McDonagh, Dominik fue blanco de un brutal ataque por parte del Fenomenal. Mysterio acudió primero a Finn Bálor para que se encargara del problema, pero el irlandés no logró contener a Styles. Sin más opciones, Dominik llevó su queja ante el Gerente General Adam Pearce. Lejos de amonestar a Styles, Pearce decidió echar más leña al fuego y oficializó una lucha titular. Esta será una revancha directa de SummerSlam, donde Dominik se alzó con la victoria gracias a tácticas cuestionables. Ahora AJ Styles busca enderezar el rumbo y arrebatarle la corona a Mysterio en el gran cierre de la gira europea de la WWE.

Además, se espera la presencia de varias figuras clave: Seth Rollins, Becky Lynch, CM Punk, Jey Uso y Rhea Ripley están confirmados para aparecer.