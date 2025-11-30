El elenco de Monday Night Raw estará este lunes en la Desert Diamond Arena, en Glendale, Arizona (anteriormente llamada Glendale Arena, Jobing.com Arena y Gila River Arena), coliseo con capacidad para 19,000 aficionados y casa de los Arizona Coyotes de la NHL

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

TORNEO LAST TIME IS NOW; CUARTOS DE FINAL: Gunther venció a Carmelo Hayes (***) Rey Mysterio venció a JD McDonagh (*** 1/2) TORNEO LAST TIME IS NOW; CUARTOS DE FINAL: Solo Sikoa venció a Penta (***) Drew McIntyre y Logan Paul vencieron a Jimmy Uso y Jey Uso (***)

► Este lunes en WWE Raw

Las semifinales del torneo Last Time is Now se celebran este lunes. En una de ellas, veremos un choque de mastodontes: Gunther vs. Solo Sikoa. El Ring General, firme en su objetivo de recuperar terreno rumbo a 2026, enfrentará al líder de los MFT, quien busca que su agrupación recupere toda su relevancia. La lucha promete acción desde el primer minuto, pues veremos dos estilos contundentes, dos agendas claras y un solo objetivo en común: Mandar a John Cena no sólo al retiro, sino al hospital.

En la otra semifinal, el controvertido Jey Uso se verá las caras con un luchador que lo iguala en popularidad: LA Knight.

Para reforzar el cartel, AJ Styles y Dragon Lee defenderán el Campeonato Mundial de Parejas frente a The New Day (Kofi Kingston y Xavier Woods).

Además, se espera la presencia de CM Punk, Rhea Ripley, Becky Lynch y más Superestrellas tras todo lo sucedido en Survivor Series: WarGames.