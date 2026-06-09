El elenco de NXT se presentará este martes en su sede del Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida.

► La semana pasada en WWE NXT

Las luchas presentadas fueron:

Zaria venció a Lizzy Rain (*** 1/2) OTM venció a The Culling (** 1/2) Jackson Drake venció a Tate Wilder (** 1/2) CAMPEONATO SPEED: Lexis King retuvo ante Romeo Moreno (** 1/2) Darkstate vencieron a Tavion Heighs y Miles Borne (** 1/2) CAMPEONATO NXT: Tony D’Angelo retuvo ante Kam Hendrix (*)

► Este martes en WWE NXT

Desde hace un par de semanas, Naraku le dijo al Campeón NXT, Tony D’Angelo, que estaban destinados a ir a la guerra juntos, y que hasta que llegara ese momento, se encargaría de que se mantuviera en el trono. Cuando Kam Hendrix intentó atacar a D’Angelo, Naraku lo bloqueó y lo envió fuera del cuadrilátero, cumpliendo su promesa de proteger al campeón. Después de que D’Angelo retuviera el título ante Hendrix la semana pasada, Naraku entró al ring, le entregó el título a D’Angelo con ambas manos y se inclinó ante él en señal de respeto. Sin embargo, esta semana el japonés enfrentará a Mason Rook en una lucha para definir al contendiente #1 al Campeonato NXT. Rook lleva pocas semanas en la empresa, y en ese breve tiempo ha mostrado un increíble poderío y una gran velocidad a pesar de su tonelaje. El ganador de esta noche enfrentará a Tony D’Angelo en The Great American Bash.

La semana pasada, Zaria derrotó a Lizzy Rain. Después del combate atacó también a la Campeona Norteamericana NXT, Tatum Paxley, que estaba en el ringside, lo que provocó que la campeona aceptara una lucha titular, pues Paxley nunca retrocede ante las amenazas.

En una lucha de contendiente #1 al Campeonato Femenil NXT, veremos a Kelani Jordan contra Wren Sinclair. La ganadora de este encuentro enfrentará a Lola Vice en The Great American Bash.

En lucha de relevos, Fraxiom (Nathan Frazer y Axiom) se medirán con Noam Dar y Romeo Moreno. Dar, recién regresado de lesión, busca un resultado que lo reposicione en el ecosistema de NXT.

Además, está programado el concurso Mr. NXT Pageant, con Tristan Angels y Shiloh Hill. Habrá categorías de atuendo, talento y oratoria, con el público y tres jueces especiales determinando al ganador.