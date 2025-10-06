Previo WWE NXT 7 de octubre 2025 | NXT SHOWDOWN

El elenco de NXT se presentará este martes en su sede del Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida.

La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

  1. Jaida Parker vencio a Lash Legend (** 1/2)
  2. LUCHA CLASIFICATORIA: Myles Borne vencio a Josh Briggs (*** 1/2)
  3. LUCHA CLASIFICATORIA: Lola Vice vencio a Fallon Henley (***)
  4. Je’Von Evans y Leon Slater vencieron a Shawn Spears y Niko Vance (***)

► Este martes en WWE NXT

Cobertura y resultados WWE NXT 7 de octubre 2025 | NXT SHOWDOWN
WWE NXT 7 de octubre 2025.

Aunque NXT y TNA comenzaron a hacer intercambios en enero de 2024, es hasta ahora cuando el conflicto llegará a su punto de ebullición, pues veremos enfrentamientos directos entre equipos de ambas compañías. Serán luchas de eliminación al estilo Survivor Series. En el lado varonil, el Campeón NXT, Ricky Saints, comanda a Trick Williams, Je’Von Evans y Myles Borne para enfrentar al combinado de TNA, con Mike Santana a la cabeza y completado con Frankie Kazarian, Moose y Leon Slater. En la rama femenil, Jacy Jayne, Jaida Parker, Sol Ruca y Lola Vice se medirán al Team TNA, capitaneado por Kelani Jordan, y que completan Jessie McKay, Cassie Lee y Mara Sadè. ¿Quiénes saldrán con la victoria en esta invasión?

El cartel de NXT vs. TNA Showdown es:

