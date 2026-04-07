El elenco de NXT se presentará este martes en su sede del Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida.
► La semana pasada
Las luchas presentadas fueron:
- Mike Santana, Bronco Nima y Lucien Price vencieron a Dion Lennox, Saquon Shugars y Osiris Griffin (*** 1/2)
- CONTENDIENTE #1: Rayo Americano y Bravo Americano vencieron a Channing ‘Stacks’ Lorenzo y Uriah Connors (****)
- Jaida Parker venció a Kelani Jordan (***)
- Keanu Carver venció a Jasper Troy (*** 1/2)
- CONTENDIENTE #1: Lola Vice vs. Kendal Grey: empate (**** 1/2)
► Este martes en WWE NXT
Sol Ruca se enfrentará a Izzi Dame en una contienda que podría definir a la próxima contendiente al Campeonato Femenil NXT. En Stand & Deliver, Ruca derrotó a Zaria en un combate brutal, y por su parte, la rivalidad ha llegado a su fin. Ahora, con su mirada puesta en el oro, Ruca busca mantener su impulso. Dame, quien confrontó a Ruca en backstage después de su victoria, representa la primera prueba de fuego en este nuevo capítulo. Es una lucha de estilos opuestos, y la ganadora estará un paso más cerca de alcanzar el oro. La acción de NXT se emite desde el Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida.
Hablando de oro, Lola Vice, la nueva Campeona NXT, celebrará este martes su victoria.
En una amenaza triple, Keanu Carver se enfrentará a Jasper Troy y Josh Briggs. Briggs, quien fue réferi especial en la lucha entre Troy y Carver de la semana pasada, ahora estará activo en el ring.
Comienza el torneo por el Campeonato WWE Speed, una oportunidad para los luchadores más rápidos de NXT.
Además, después de que Saquon Shugars acusara a Dion Lennox de sólo pensar en él mismo, veremos cuáles son los planes de este y cómo afectarán el futuro de DarkState.