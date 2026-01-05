El elenco de NXT se presentará este martes en su sede del Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron

CAMPEONATO NORTEAMERICANO NXT: Ethan Page retuvo ante Moose (***) Jacy Jayne venció a Wren Sinclair (** 1/2) TORNEO POR EL CAMPEONATO WWE SPEED: Tavion Heights vs. Lexis King (*) OTM vencieron a Swipe Right (**) Ricky Saints venció a Je’Von Evans (***)

► Este martes en WWE NXT

NXT inicia el 2026 con la sexta edición de New Year’s Evil, donde veremos un duelo por el Campeonato NXT. El poderoso Oba Femi pondrá en juego su corona ante el Campeón de la División X TNA, Leon Slater, quien se ganó la oportunidad al vencer en un Fatal 4-Way ante Dion Lennox, Joe Hendry y Myles Borne. Aunque Femi tiene como ventaja su tamaño y una fuerza de nivel descomunal, Slater podría dar la sorpresa debido a su velocidad y capacidad de sobreponerse a las adversidades. ¿Quién saldrá del ring como máximo monarca de la marca plateada?

La Campeona NXT, Jacy Jayne, expondrá el cinturón frente a la talentosa Campeona Evolve, Kendal Grey, quien obtuvo esta oportunidad al ser la ganadora del Iron Survivor Challenge en NXT Deadline.

La Campeona Norteamericana NXT, Thea Hail, defenderá su título en una revancha directa ante Blake Monroe, quien busca recuperar el título perdido de manera polémica.

Además, en mano a mano, Tatum Paxley enfrentará a Izzi Dame en un duelo que promete agregar más calor a una cruenta rivalidad.