El elenco de NXT se presentará este martes en su sede del Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida.

La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

Jasper Troy venció a Axiom (**) CAMPEONATO FEMENIL EVOLVE: Kendal Grey retuvo ante Lash Legend (** 1/2) Myles Borne venció a Tavion Heights (** 1/2) CAMPEONATO FEMENIL NXT: Tatum Paxley venció por DQ a Lola Vice (**) CAMPEONATO KNOCKOUTS TNA: Kelani Jordan retuvo ante Jordynne Grace (***)

► Este martes en WWE NXT

Tatum Paxley se convirtió en la nueva Campeona NXT al derrotar a Jacy Jayne en Halloween Havoc. Tres días después, expuso el título ante Lola Vice, pero la lucha quedó sin resultado cuando Jayne, Fallon Henley y Lainey Reid —la triada Fatal Influence—irrumpieron para atacar a Izzi Dame, provocando que tanto Paxley como Vice se olvidaran de su lucha para defenderla. Ese suceso desató la oficialización de una lucha de tercias: Paxley, Dame y Vice contra Fatal Influence, un choque que causará estragos en la división femenil de NXT.

También veremos un interesante mano a mano: Je’Von Evans vs. Saquon Shugars, miembro de DarkState.

Además, inicia el torneo de Contendiente #1 al Campeonato Femenil WWE Speed.