El elenco de NXT se presentará este martes en el Infosys Theatre en el Madison Square Garden, en New York City, New York, arena con capacidad para 6,000 aficionados.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

Wren Sinclair y Kendal Grey vencieron a Fallon Henley y Lainey Reid (****) Kelani Jordan venció a Thea Hail (*** 1/2) GAUNTLET MATCH; CONTENDIENTE #1 CAMPEONATO NORTEAMERICANO NXT: Johnny Gargano venció a Jackson Drake, Dion Lennox, Shiloh Hill y Charlie Dempsey (****) CONTENDIENTE #1: Rayo Americano y Bravo Americano vencieron a Shawn Spears y Niko Vance (*** 1/2) Tony D’Angelo venció por DQ a Ricky Saints (****)

► Este martes en WWE NXT

Lola Vice y Kendal Grey se enfrentarán para determinar quién luchará contra Jacy Jayne por el Campeonato Femenil NXT en Stand & Deliver. Ambas han demostrado merecer la oportunidad: Vice venció a Kelani Jordan en una NXT Underground Match en Vengeance Day, mientras que Grey, junto a Wren Sinclair, derrotó a Fatal Influence (Fallon Henley y Lainey Reid) la semana pasada. Es una lucha de estilos opuestos: la agresividad de Vice contra la técnica y velocidad de Grey. La ganadora se lleva el boleto a Stand & Deliver y la oportunidad de convertirse en la reina de la marca plateada.

En la final del torneo por el Campeonato de Parejas NXT, veremos a Los Americanos (Bravo Americano y Rayo Americano) contra Birthright (Charlie Dempsey y Uriah Connors). Los Americanos, quienes tomaron el lugar de Eli Knight y Elio LeFleur tras un ataque misterioso, derrotaron a The Culling en las semifinales. Ahora, con El Grande Americano en su esquina, buscan conquistar la oportunidad titular.

El Campeón Mundial TNA, Mike Santana, se unirá a OTM (Bronco Nima y Lucien Price) para enfrentar a DarkState (Dion Lennox, Osiris Griffin y Saquon Shugars). La alianza entre Santana y la facción dominante de NXT promete ser explosiva.

Jaida Parker se medirá con Kelani Jordan en un mano a mano de pronóstico reservado.

Jasper Troy enfrentará a Keanu Carver en una lucha que contará con Josh Briggs como réferi especial. Ningún otro oficial quiso tomar el combate, lo que habla del nivel de violencia esperado.

Además, Tatum Paxley y Blake Monroe tendrán un careo tras el robo del Campeonato Norteamericano Femenil NXT, y habrá una firma de contratos para la Fatal 4-Way por el Campeonato de NXT entre Joe Hendry, Ethan Page, Ricky Saints y Tony D’Angelo.

Lucha Predicción Prob. Análisis Contendiente #1 al Campeonato Femenil NXT

Lola Vice vs. Kendal Grey (con Wren Sinclair) KENDAL GREY Gana 65% Vice tiene más momentum tras su victoria en NXT Underground, pero Kendal no renunció a su título Evolve por nada. Final del Torneo, Campeonato de Parejas NXT

Los Americanos (Bravo Americanoy Rayo Americano) vs. Birthright (Charlie Dempsey y Uriah Connors) Los Americanos Ganan 70% Los Americanos tienen el empuje de El Grande Americano y la historia de haber tomado el lugar de Knight y LeFleur. Birthright es fuerte pero Dempsey podría traicionar a Connors para extender la historia. Mike Santana y OTM (Bronco Nima y Lucien Price) vs. DarkState (Dion Lennox, Osiris Griffin y Saquon Shugars) Santana & OTM Ganan 75% Santana es el Campeón Mundial TNA y WWE lo quiere fuerte. OTM está en su mejor momento. DarkState necesita la victoria más pero la alianza entre el campeón y la facción dominante es prioridad. Jaida Parker vs. Kelani Jordan Kelani Jordan Gana 60% Jordan está siendo empujada como futura estrella. Parker es agresiva pero puede absorber la derrota. Jasper Troy vs. Keanu Carver (réferi especial: Josh Briggs) Keanu Carver Gana 70% Briggs como árbitro especial sugiere que Troy está en desventaja. Carver es el favorito. Posible ataque de Briggs a Troy para darle la victoria a Carver. Careo

Tatum Paxley (c)y Blake Monroe Caos Físico — Terminará en ataque de Monroe a Paxley, posiblemente con Izzi Dame interfiriendo para extender la historia. Firma de Contratos

Joe Hendry, Ethan Page, Ricky Saints, Tony D’Angelo Caos Total 95% Las firmas de contratos en WWE nunca terminan bien. Los cuatro luchadores se atacarán, destruirán la mesa y necesitarán ser separados. Go-Home Show antes de Stand & Deliver | Madison Square Garden, New York City