El elenco de NXT se presentará este martes en su sede del Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

LIGHTS OUT: Myles Borne venció a Lexis King (***). FINAL DEL TORNEO CONTENDIENTE #1 AL CAMPEONATO FEMENIL WWE SPEED: Lainey Reid venció a Candice LeRae (**1/2). Jordynne Grace venció a Arianna Grace (**). DarkState (Dion Lennox, Osiris Griffin y Saquon Shugars) vencieron a Koe Hendry y Chase U (Kale Dixon y Uriah Connors) (**). CAMPEONATO NXT vs. CAMPEONATO MUNDIAL TNA: Oba Femi y Trick Williams se fueron sin resultado (***1/2).

► Este martes en WWE NXT

Ricky Saints logró en No Mercy lo que parecía imposible: derrotó a Oba Femi, quien había sido un monstruo imparable durante los últimos meses, coronándose como nuevo Campeón NXT. Comienza así una nueva era para la marca plateada de WWE, pues la personalidad magnética de Saints marcará el paso. Y el inicio de su reinado coincidirá con el inicio del camino hacia el próximo evento premium de NXT. Este martes, la Gerente General de NXT, Ava, y el Director de Autoridad de TNA, Santino Marella, elegirán a los equipos que se enfrentarán en Invasion.

Además, en mano a mano, Lash Legend se medirá con Jaida Parker.