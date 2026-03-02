El elenco de NXT se presentará este martes en su sede del Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

CAMPEONATO DE PAREJAS NXT: Brad Baylor y Ricky Smokes vencieron a Osiris Griffin y Saquon Shugars (*** 1/2) Keanu Carver venció a Sean Legacy (*** 1/2) CAMPEONATO WWE SPEED: Elio LeFleur venció a Jasper Troy y Eli Knight (*****) CAMPEONATO FEMENIL NXT: Jacy Jayne (c) retuvo ante Sol Ruca (***) TORNEO WWE SPEED: Thea Hail venció a Blake Monroe (***) Uriah Connors venció a Kale Dixon (*) CAMPEONATO NORTEAMERICANO NXT: Myles Borne venció a Ethan Page (****)

► Este martes en WWE NXT

🖤💛 WWE NXT – 3 DE MARZO 2026 📅 Fecha Martes 3 de marzo de 2026 🕐 Hora 8:00 p.m. ET / 7:00 p.m. CT 📍 Sede WWE Performance Center, Orlando, Florida 📺 Transmisión The CW

Netflix

La Campeona NXT, Jacy Jayne defenderá su corona ante Zaria, quien finalmente se volvió ruda y traicionó a su mejor amiga Sol Ruca justo antes de su combate titular contra Jayne. Gracias a eso, Jayne derrotó a Ruca en solo siete segundos con su Rolling Encore. Tras ese suceso, Zaria confrontó a Jayne backstage y exigió una oportunidad por el título, argumentando que ella fue la verdadera responsable de la victoria de Jayne. Ahora, finalmente libre de la sombra de Sol Ruca, Zaria busca su primer título en NXT. ¿Sería una sorpresa si Zaria gana? Los fans solían quererla, pero después de traicionar a Sol Ruca, sorprendentemente, Jacy Jayne podría ser la favorita.

En una lucha de tercias, Shiloh Hill se unirá a Hank Walker y Tank Ledger para enfrentar a The Vanity Project (Jackson Drake, Brad Baylor y Ricky Smokes). Esta lucha se gestó después de que Hill admitiera haber robado el volante del coche de Brad Baylor. Una victoria para Hank & Tank podría significar una futura oportunidad por el Campeonato de Parejas NXT.

En el torneo de contendiente #1 al Campeonato Femenil WWE Speed, Wren Sinclair se medirá con Nikkita Lyons. La ganadora avanzará a la final para enfrentar a Thea Hail, quien derrotó a Blake Monroe en la otra semifinal, con ayuda de Jaida Parker.

Izzi Dame y Tatum Paxley tendrán un careo antes de su combate en Vengeance Day, el 7 de marzo.

Además, el segmento ‘An Absolute Experience’, con Ricky Saints. El retador #1 al Campeonato NXT presentará su propio espectáculo musical como respuesta a los conciertos pasados del campeón Joe Hendry.