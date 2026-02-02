El elenco de NXT se presentará este martes en su sede del Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

CAMPEONATO DE PAREJAS NXT: Darkstate retuvieron ante OTM (** 1/2) Jaida Parker venció a Nikkita Lyons (** 1/2) Dion Lennox venció a Miles Borne (** 1/2) Lexis King venció a Tavion Heights (**) Thea Hail venció a Zaria (** 1/2) Keanu Carver vs. Andre Chase (**)

► Este martes en WWE NXT

Después de que Oba Femi renunciara al Campeonato NXT para integrarse al elenco principal de WWE, tuvo que realizarse un torneo del cual surgieron los siete contendientes que este martes se enfrentarán en una lucha de escaleras por el título vacante. Dichos contendientes son Keanu Carver, Dion Lennox, Joe Hendry, Jackson Drake, Ricky Saints, Shiloh Hill y Sean Legacy, y cada uno tendrá la oportunidad de redefinir su camino en la marca plateada. Será una lucha que no sólo pondrá a prueba la resistencia y audacia de los participantes, sino también su ambición por convertirse en el nuevo monarca máximo.

Pero no será la única lucha titular, pues Izzi Dame defenderá el Campeonato Norteamericano Femenil NXT ante Thea Hail y Lola Vice en una triple amenaza que sacará chispas.

Regresa The Elegance Brand (Heather by Elegance y M by Elegance), y este martes expondrán el Campeonato de Parejas de las Knockouts TNA ante ZaRuca (Zaria y Sol Ruca).

Además, Tony D’Angelo tendrá una aparición que podría tener repercusiones directas en historias futuras de la marca.