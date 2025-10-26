El elenco de NXT se presentará este martes en su sede del Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida.
La semana pasada
Las luchas presentadas fueron:
- CAMPEONATO DE LA DIVISION X TNA: Leon Slater venció a Stacks (*** 1/2).
- Jasper Troy venció a Zachary Wentz (**).
- Axiom vs. Sean Legacy (**).
- OTM vencieron a Hank y Tank (**).
- Fatal Influence vencieron a The Culling (** 1/2).
► Este martes en WWE NXT
Kelani Jordan conquistó el Campeonato Mundial de las Knockouts TNA —que había dejado vacante Ash By Elegance—el 26 de septiembre en Victory Road 2025, derrotando a Léi Ying Lee, y aunque logró defenderlo con éxito ante Indi Hartwell en Bound for Glory, su reinado podría estar por terminar, pues este martes lo expondrá nada menos que ante Jordynne Grace, quien ha sido una de las más dominantes poseedoras del título TNA. El reto se concretó el sábado pasado en Halloween Havoc, cuando ambas se encontraron en backstage. Jordan menospreció a Grace, quien le respondió con una bofetada, dando pie a lo que será un duelo de fuerza contra técnica. ¿Podrá Grace recuperar la corona que por tanto tiempo fue suya?
En otro encuentro titular, Kendal Grey defenderá el Campeonato Femenil EVOLVE ante Lash Legend.
En la final del torneo de contendiente #1 al Campeonato WWE Speed, se enfrentarán Axiom y Jasper Troy.
Además, en mano a mano, veremos a Myles Borne contra Tavion Heights.