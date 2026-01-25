El elenco de NXT se presentará este martes en su sede del Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

CAMPEONATO NORTEAMERICANO NXT: Ethan Page retuvo ante Elio LeFleur (***) Shiloh Hill venció a Josh Briggs (** 1/2) Vanity Project vencieron a Chase U (**) Sean Legacy vs. Eli Knight (**) Zaria y Sol Ruca vencieron a Fatal Influence y Wren Sinclair y Kendal Grey (***)

► Este martes en WWE NXT

Una verdadera guerra se avecina este martes en la marca plateada de WWE, pues dos de los integrantes de Darkstate: Osiris Griffin y Saquon Shugars defenderán el Campeonato de Parejas NXT ante OTM (Bronco Nima y Lucien Price), quienes retaron directamente a los campeones tras varios choques en semanas recientes. Es una oportunidad muy importante para OTM, pues obtener el título los llevaría a la cima. Sin embargo, Darkstate es una facción de cuidado, y harán lo necesario para mantenerse en el trono.

Después de que Oba Femi dejara vacante el Campeonato NXT, la decisión de la Gerente General, Ava, fue definir al nuevo monarca con una lucha de escaleras con seis contendientes, misma que se efectuará el 3 de febrero. Los primeros tres clasificados son Ricky Starks, Sean Legacy y Shiloh Hill. Este martes veremos las luchas que definirán a los tres restantes.

Una de ellas será la de Joe Hendry contra el Campeón Evolve, Jackson Drake… En la otra, Andre Chase se medirá con Keanu Carver, quien ha sido presentado como una fuerza destructiva en semanas recientes… En la tercera, Dion Lennox se enfrentará al cada vez más peligroso Myles Borne.