por
El elenco de NXT se presentará este martes en su sede del Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

  1. PHILADELPHIA STREET FIGHT: Josh Briggs venció a Yoshiki Inamura (***)
  2. Ricky Saints venció a Jasper Troy (** 1/2)
  3. Jacy Jayne, Fallon Henley y Jazmyn Nyx vencieron a Ash, Heather By Elegance y M By Elegance (** 1/2)
  4. LUCHA PARA DEFINIR AL RETADOR NÚMERO UNO AL CAMPEONATO NXT: JeVon Evans venció a Trick Williams (c) (***)

► Este martes en WWE NXT

Cobertura y resultados WWE NXT 26 de agosto 2025 | Lexis King vs. Myles Borne
WWE NXT 26 de agosto 2025.

Myles Borne se independizó del No Quarter Catch Crew el pasado mes de junio, y desde entonces su principal rivalidad ha sido con Lexis King, a quien venció hace unas semanas. Tuvieron una revancha el 5 de agosto, y esa noche Borne volvió a llevarse la victoria. En el episodio pasado, King se acercó a Borne para ofrecerle una disculpa, diciéndole que no entendía cómo podía luchar a ese nivel estando sordo y ciego. Borne contestó que únicamente es sordo, y de inmediato King recalcó la parte de la ceguera, rociándole un spray de gas pimienta en los ojos. Durante Heatwave, Ava, la Gerente General de NXT, reprendió a King y anunció que enfrentará a Borne en una lucha a ciegas, que podría significar la tercera derrota consecutiva del polémico rudo.

