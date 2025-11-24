Previo WWE NXT 25 de noviembre 2025 | NXT Gold Rush, segunda noche

El elenco de NXT se presentará este martes desde The Theater at Madison Square en Nueva York City, New York, coliseo con capacidad para 6,000 espectadores.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

  1. CAMPEONATO DE RELEVOS MIXTOS AAA: Chelsea Green y Ethan Page retuvieron ante Joe Hendry y Thea Hail (** 1/2)
  2. CAMPEONATO NORTEAMERICANO FEMENIL NXT: Blake Monroe retuvo ante Sol Ruca (***)
  3. CAMPEONATO DE PAREJAS NXT: Darkstate retuvieron ante Leon Slater y Je’Von Evans (*** 1/2)
  4. CAMPEONATO FEMENIL NXT: Jacy Jayne venció a Tatum Paxley (*)

► Este martes en WWE NXT

WWE NXT 25 de noviembre 2025.

El calendario de Premium Live Events de WWE en 2025 cerrará con NXT Deadline, el próximo 6 de diciembre. Como es tradicional, habrá dos luchas en modalidad Iron Survivor Challenge, que definirán a los próximos retadores para el Campeonato NXT y el Campeonato Femenil NXT. Este año, será una sola persona quien elija a todos los participantes. Dicha persona será nada menos que John Cena, quien a pocas semanas de su retiro, tendrá esta aparición especial que le dará un brillo extra a la segunda noche de NXT Gold Rush.

El cartel de la segunda noche de NXT Gold Rush es:

