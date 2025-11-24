El elenco de NXT se presentará este martes desde The Theater at Madison Square en Nueva York City, New York, coliseo con capacidad para 6,000 espectadores.
► La semana pasada
Las luchas presentadas fueron:
- CAMPEONATO DE RELEVOS MIXTOS AAA: Chelsea Green y Ethan Page retuvieron ante Joe Hendry y Thea Hail (** 1/2)
- CAMPEONATO NORTEAMERICANO FEMENIL NXT: Blake Monroe retuvo ante Sol Ruca (***)
- CAMPEONATO DE PAREJAS NXT: Darkstate retuvieron ante Leon Slater y Je’Von Evans (*** 1/2)
- CAMPEONATO FEMENIL NXT: Jacy Jayne venció a Tatum Paxley (*)
► Este martes en WWE NXT
El calendario de Premium Live Events de WWE en 2025 cerrará con NXT Deadline, el próximo 6 de diciembre. Como es tradicional, habrá dos luchas en modalidad Iron Survivor Challenge, que definirán a los próximos retadores para el Campeonato NXT y el Campeonato Femenil NXT. Este año, será una sola persona quien elija a todos los participantes. Dicha persona será nada menos que John Cena, quien a pocas semanas de su retiro, tendrá esta aparición especial que le dará un brillo extra a la segunda noche de NXT Gold Rush.
El cartel de la segunda noche de NXT Gold Rush es:
- CAMPEONATO DE LAS KNOCKOUTS TNA: Kelani Jordan (c) vs. Jordynne Grace vs. Léi Yǐng Lee.
- CAMPEONATO WWE EVOLVE: Jackson Drake (c) vs. Sean Legacy.
- CAMPEONATO FEMENIL WWE EVOLVE: Kendal Grey (c) vs. Lainey Reid.
- Fallon Henley vs. Zaria.