El elenco de NXT se presentará este martes en su sede del Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida.
► La semana pasada
Las luchas presentadas fueron:
- CAMPEONATO FEMENIL NXT: Jacy Jayne retuvo ante Sol Ruca y Zaria (***)
- Los Americanos vencieron a Vanity Project (*** 1/2)
- CAMPEONATO SPEED: Wren Sinclair venció a Fallon Henley (** 1/2)
- Birthright vencieron a Hank y Tank (** 1/2)
- CAMPEONATO FEMENIL NORTEAMERICANO NXT – LUCHA EN JAULA: Tatum Paxley retuvo ante Izzi Dame (***)
► Este martes en WWE NXT
La semana pasada, Tony D’Angelo irrumpió en el ring atacando brutalmente al Campeón NXT, Joe Hendry, a Ricky Saints y a Ethan Page. Esa acción dejó claro que D’Angelo busca posicionarse en la escena titular. Ahora, Saints, quien falló en su intento por destronar a Hendry en Vengeance Day, busca venganza, además de que quiere demostrar que la derrota ante Hendry no lo define. ¿Podrá vencer al cada vez más impredecible D’Angelo?
Eli Knight y Elio LeFleur se enfrentarán a The Culling (Shawn Spears y Niko Vance) en el torneo para definir a los contendientes número uno al Campeonato de Parejas NXT.
En la división femenil, veremos un interesante mano a mano entre Thea Hail y Kelani Jordan.
La nueva Campeona WWE Speed, Wren Sinclair, se aliará a Kendal Grey para enfrentar a Fatal Influence (Lainey Reid y Fallon Henley).
Por su parte, Sol Ruca y Zaria tendrán un cara a cara tras la intensa rivalidad que las ha mantenido enfrentadas.
Además, se llevará a cabo un Gauntlet Eliminator para determinar quién desafiará a Myles Borne por el Campeonato Norteamericano NXT en Stand & Deliver.