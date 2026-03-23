El elenco de NXT se presentará este martes en su sede del Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

CAMPEONATO FEMENIL NXT: Jacy Jayne retuvo ante Sol Ruca y Zaria (***) Los Americanos vencieron a Vanity Project (*** 1/2) CAMPEONATO SPEED: Wren Sinclair venció a Fallon Henley (** 1/2) Birthright vencieron a Hank y Tank (** 1/2) CAMPEONATO FEMENIL NORTEAMERICANO NXT – LUCHA EN JAULA: Tatum Paxley retuvo ante Izzi Dame (***)

► Este martes en WWE NXT

La semana pasada, Tony D’Angelo irrumpió en el ring atacando brutalmente al Campeón NXT, Joe Hendry, a Ricky Saints y a Ethan Page. Esa acción dejó claro que D’Angelo busca posicionarse en la escena titular. Ahora, Saints, quien falló en su intento por destronar a Hendry en Vengeance Day, busca venganza, además de que quiere demostrar que la derrota ante Hendry no lo define. ¿Podrá vencer al cada vez más impredecible D’Angelo?

Eli Knight y Elio LeFleur se enfrentarán a The Culling (Shawn Spears y Niko Vance) en el torneo para definir a los contendientes número uno al Campeonato de Parejas NXT.

En la división femenil, veremos un interesante mano a mano entre Thea Hail y Kelani Jordan.

La nueva Campeona WWE Speed, Wren Sinclair, se aliará a Kendal Grey para enfrentar a Fatal Influence (Lainey Reid y Fallon Henley).

Por su parte, Sol Ruca y Zaria tendrán un cara a cara tras la intensa rivalidad que las ha mantenido enfrentadas.

Además, se llevará a cabo un Gauntlet Eliminator para determinar quién desafiará a Myles Borne por el Campeonato Norteamericano NXT en Stand & Deliver.

Lucha Predicción Prob. Análisis Ricky Saints vs. Tony D’Angelo D’ANGELO Gana 52% Saints necesita recuperar momentum, pero D’Angelo es peligroso y está en modo reconstrucción. Es probable que el resultado no sea claro. Torneo Contendientes #1 Campeonato de Parejas NXT

Eli Knight y Elio LeFleur vs. The Culling (Shawn Spears y Niko Vance) The Culling Avanza 65% Spears y Vance tienen la experiencia y la brutalidad. Knight y LeFleur son talentosos, pero su papel es en luchas individuales. Thea Hail vs. Kelani Jordan Kelani Jordan Gana 60% Jordan está en ascenso y WWE en camino hacia el título. Hail es popular pero puede absorber la derrota. Wren Sinclair y Kendal Grey vs. Fatal Influence (Lainey Reid y Fallon Henley) sinclair y grey ganan 75% Henley y Reid están dominantes como equipo, pero Sinclair y Grey son jóvenes talentosas que con una victoria podrían acercarse a Jacy Jayne.