El elenco de NXT se presentará este martes en su sede del Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

Kelani Jordan venció a Lola Vice (***) Tony D’Angelo venció a Cutler James (**) The Vanity Project vencieron a OTM, Hank y Tank y The Culling (** 1/2) Elio LeFleur vs. Eli Knight: empate (***) CAMPEONATO NORTEAMERICANO NXT: Ethan Page retuvo ante Shiloh Hill (** 1/2)

► Este martes en WWE NXT

🖤💛 WWE NXT – 25 DE FEBRERO 2026 📅 Fecha Martes 25 de Febrero de 2026 🕐 Hora 8:00 p.m. ET / 7:00 p.m. CT 📍 Sede WWE Performance Center, Orlando, FL 📺 Transmisión The CW

Netflix

El martes pasado, Elio LeFleur y Eli Knight se enfrentaron en la final del torneo de contendiente #1 al Campeonato WWE Speed. Sin embargo, debido a que expiró el tiempo límite, terminaron empatados. La decisión que fue tomada es que ambos avanzarían a la lucha titular ante Jasper Troy, en lo que será una inédita amenaza triple con límite de tiempo de siete minutos. ¿Podrá Jasper Troy retener o alguno de sus retadores será coronado como el nuevo Campeón WWE Speed?

‘All Ego’ Ethan Page defenderá el Campeonato Norteamericano NXT ante Myles Borne. Page ha sido un campeón dominante, pero Borne ha estado mostrando un lado más agresivo y esta es su gran oportunidad para probar que puede ser un campeón en NXT.

La Campeona NXT, Jacy Jayne, expondrá el oro frente a Sol Ruca, quien obtuvo esta oportunidad al ser la que logró el toque de espaldas en la lucha de parejas de la semana pasada, donde hizo equipo con Zaria enfrentando a Kendal Grey y Wren Sinclair.

DarkState (Osiris Griffin y Saquon Shugars) defenderán el Campeonato de Parejas NXT ante The Vanity Project (Brad Baylor y Ricky Smokes). Estos consiguieron la oportunidad tras vencer en el Fatal 4-Way de la semana pasada a Hank & Tank, OTM y The Culling.

En la primera ronda del torneo de contendiente #1 al Campeonato Femenil WWE Speed, Blake Monroe enfrentará a Thea Hail.

Además, Sean Legacy se medirá con Keanu Carver, mientras que los excompañeros Uriah Connors y Kale Dixon chocarán en mano a mano.

–

🏆 LUCHA ⭐ Predicción 📊 Prob. 💭 Análisis Ethan Page (c) vs. Myles Borne

Campeonato Norteamericano Myles Borne 51% Myles Borne podría dar la sorpresa. Veríamos una revancha en NXT Vengeance Day. Jacy Jayne (c) vs. Sol Ruca

Campeonato Femenil NXT Jayne Retiene 75% Jacy Jayne podría retener debido a un ataque de Zaria hacia Sol Ruca. DarkState (c) vs. Vanity Project

Campeonato de Parejas NXT DarkState Retiene 70% Los campeones están dominantes. The Vanity Project necesita más desarrollo. Jasper Troy (c) vs. LeFleur vs. Knight

Campeonato WWE Speed Eli KNIGHT 65% Eli Knight ha estado recibiendo mucho impulso. Blake Monroe vs. Thea Hail

Torneo Campeonato Femenil WWE Speed Thea Hail 60% Aunque Monroe quiere vengarse, podría repetirse el final fallido de su anterior encuentro. Sean Legacy vs. Keanu Carver SEAN LEGACY 55% Mayor push reciente. Uriah Connors vs. Kale Dixon Kale Dixon 55% Momentum ligeramente a favor de Dixon en desarrollo.