El elenco de NXT se presentará este martes en su sede del Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

CAMPEONATO NORTEAMERICANO FEMENIL NXT: Thea Hail se convirtió en la nueva campeona al vencer a Blake Monroe (** 1/2) Hank y Tank venció a OTM (***) Kendal Grey y Wren Sinclair vencieron a Fatal Influence (** 1/2) Leon Slater venció a Miles Borne, Joe Hendry y Dion Lennox (*** 1/2)

► Este martes en WWE NXT

La Campeona de los Estados Unidos, Chelsea Green, aparecerá en la edición navideña de NXT para defender su título ante Sol Ruca. La lucha fue oficializada después de que Ruca consiguiera la victoria más significativa de su carrera durante Saturday Night’s Main Event, donde derrotó a Bayley y llamó la atención de la Gerente General Ava, quien le concedió la oportunidad. Esta será la primera defensa de Green desde que recuperó el cinturón en noviembre. Se espera que sea un interesante encuentro, pues aunque Ruca pierda, si tiene un buen desempeño podrá solidificar su futuro.

En un encuentro de relevos mixtos denominado Christmas Chaos, Arianna Grace y Channing ‘Stacks’ Lorenzo enfrentarán a Skylar Raye y Shiloh Hill.

En mano a mano veremos a Izzi Dame contra Lola Vice.

Además, en las semifinales del torneo de Contendiente #1 por el Campeonato WWE Speed, Tavion Heights enfrentará a Eli Knight, mientras que Lexis King se medirá con Andre Chase.