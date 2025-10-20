El elenco de NXT se presentará este martes en su sede del Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida.

La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

Josh Briggs venció a Matt Cardona (** 1/2) Hijo del Dr. Wagner Jr. venció a Lexis King (** 1/2) Blake Monroe venció a Zaria (** 1/2) Hank y Tank vs. Chase U vs. The Culling: sin ganador (**) CAMPAL FEMENIL – RETADORA NUMERO UNO: ganadora Tatum Paxley (** 1/2)

► Este martes en WWE NXT

Leon Slater, actual Campeón de la División X TNA, defenderá su título ante Channing ‘Stacks’ Lorenzo. La lucha fue confirmada tras un segmento en backstage donde Stacks exigió una oportunidad después de acusar a Slater de sentirse demasiado cómodo en la marca plateada de WWE. Slater es el monarca de la División X desde que derrotó a Moose en TNA Slammiversary, y ha mostrado ambición por seguir expandiendo su autoridad en otros territorios, incluyendo NXT. Será la gran oportunidad para que Stacks escale posiciones y se convierta en un luchador de respeto en NXT.

En la primera ronda del torneo de contendiente #1 al Campeonato WWE Speed, veremos dos encuentros. En uno, Axiom enfrentará a Sean Legacy, mientras que en el otro, Jasper Troy se medirá con Zachary Wentz.

Además, OTM (Lucien Price y Bronco Nima) tendrán un duelo de relevos ante Hank Walker y Tank Ledger.